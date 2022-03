Cinema: Scamarcio e Porcaroli 'eccellenze' a Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - A Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è stato assegnato l'Excellence Award della 17.ma edizione del Los Angeles, Italia - Fashion and Film Arts Festival, promosso a Hollywood col sostegno della Dg Cinema del MiC e di Intesa Sanpaolo. Il riconoscimento sarà consegnato ai due attori domenica 20 marzo al TCL Chinese Theatre in occasione dell' anteprima USA del film 'L'ombra del giorno' di Giuseppe Piccioni del quale sono protagonisti. Scamarcio, anche produttore (con Lebowsky insieme a Rai Cinema, distribuzione 01) del film attualmente nelle sale italiane, sarà dunque la prima star triccolore ad inaugurare il classico appuntamento italiano all'immediata vigilia degli Academy Awards. Un ritorno per lui a L.A. Italia dopo aver condiviso nel 2008 il palcoscenico di Hollywood con Valeria Golino e Jeff Goldblum. Scamarcio si dice "orgoglioso' di tornare a L.A., Italia con questa storia d'amore ambientata negli anni fascismo in una città di provincia. La Porcaroli inerpreta Anna, misteriosa ragazza che cambierà la vita di Luciano, l'introverso ristoratore che l'ha assunta.

''Siamo felici di premiare come 'eccellenze' un talento affermato e maturo come Scamarcio e un'affascinante e talentuosa artista come la Porcaroli, divenuta in breve tempo una certezza del nuovo cinema italiano- annuncia Tony Renis, presidente onorario di L.A., Italia - Ed è una gioia dare ribalta ad un'opera di spessore, che piacera' certamente al pubblico americano''. Nel cast del film anche Waël Sersoub, Lino Musella, Vincenzo Nemolato, Valeria Bilello e Sandra Ceccarelli. (ANSA).