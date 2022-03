Vaccini:continua campagna Asl Na1, anche con aiuto psicologi

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Con quasi 2.000.000 dosi di vaccino anti Covid finora somministrate nei centri vaccinali dell'Asl Napoli 1 Centro, prosegue la campagna di vaccinazione. Di settimana in settimana la direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro provvede a rimodulare l'offerta, in termini di giornate ed orari, dei principali Centri Vaccinali così da venire incontro alle esigenze dei cittadini. Non solo. Attivo il servizio di ascolto telefonico "sostegno psicologico" già in azione dal mese di ottobre ai numeri 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 - 11.

Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì - ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell'Asl Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione. Durante i weekend il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno al centro vaccinale Mostra d'Oltremare dove (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) saranno presenti gli psicologi dell'ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.

"Il Servizio- sottolinea il direttore Ciro Verdoliva - continua per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno e sono numerosi quelli che abbiamo già accolto, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti". (ANSA).