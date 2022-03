Ucraina: Ivan da Afragola a Leopoli per aiutare la sua gente

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Da Afragola, in provincia di Napoli, a Leopoli, in Ucraina, ogni tre giorni, per aiutare la sua gente consegnando generi di prima necessità: vive da vent'anni in Italia Ivan, ucraino, che da quando é scoppiata la guerra non si è fermato un momento.

"Conosciamo Ivan e sappiamo che porta direttamente a destinazione gli aiuti - dichiara Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea', associazione che si batte per i diritti dei 'diversamente abili' - e noi abbiamo deciso di aiutarlo in prima persona e mettendo in campo i nostri contatti.

Si sta dando molto da fare, ed é giusto che riceva l'aiuto di tutti quanti".

L'associazione si è messa in contatto con l'Aias di Afragola, precisamente con il direttore Ciro Salzano, al quale è stato chiesto di istituire un punto di raccolta nella sua struttura: "Si é reso subito disponibile perché - ha detto ancora Maraucci - alla guerra bisogna rispondere con l'unione e Ivan é un grande esempio per tutti noi".

"La battaglia di Andrea" ha anche lanciato un appello: "Aiutiamo Ivan ad aiutare la sua gente - conclude Maraucci - chiunque può farlo, anche un piccolo gesto, contattandolo al numero 349 293 8734, o contattandoci direttamente". (ANSA).