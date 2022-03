Area pedonale San Carlo: Controlli della Polizia Municipale

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Controlli della Polizia Municipale e carri-gru in azione stamattina nell' area pedonalizzata adiacente il Teatro San Carlo, in piazza Trieste e Trento, trasformata in parcheggio "per raccomandati" secondo quando denunciato in una lettera ai mass-media da un gruppo di residenti.

La Polizia Municipale ha controllato anche i contrassegni di disabilità esposti sul parabrezza di alcune auto. Anche stamattina erano diverse decine le auto parcheggiate nell' area - alcune delle quali lasciate anche in sosta notturna -nell' area segnalata come pedonale e vigilata dalle telecamere collegate con la Questura di Napoli.

Ieri, dopo la protesta dei residenti, il consigliere regionale di "Europa Verde" Francesco Emilio Borrelli aveva rivolto critiche alla Prefettura ed alle autorità locali parlando di inerzia e catttivo esempio alla cittadinanza.

"Ci fa piacere che la Polizia Municipale sia intervenuta - afferma uno dei firmatari della lettera. A.I. , imprenditore - ma speriamo che non si tratti solo di un intervento-spot, dopo la denuncia apparsa sui giornali. Questo vale per le autorità e per i politici. Il controllo deve essere quotidiano e bisogna identificare chi sono i raccomandati che utilizzano l' area come proprio garage" (ANSA).