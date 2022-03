Sanità: De Luca, ripresa attività ordinarie dopo stop Covid

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "La prossima settima riapriremo i reparti che erano stati chiusi per ospitare i malati di Covid.

La situazione, in merito al contagio, è sotto controllo, ci sono tutte le condizioni per riaprire le attività ordinarie che in questo periodo erano state sospese". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. (ANSA).