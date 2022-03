Piazzale in cemento e deposito trasformato in abitazione

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Nell'ambito della lotta all'abusivismo edilizio da parte dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

A Pimonte i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 61enne e un 27enne. Entrambi sono del posto e incensurati.

I Carabinieri hanno accertato come la donna, proprietaria di un deposito agricolo, avrebbe fatto modificare i la destinazione d'uso del suo stabile. Senza alcuna autorizzazione, infatti, il deposito era stato trasformato in un'abitazione. Realizzato abusivamente anche un piazzale in cemento in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici perché all'interno del parco regionale dei Monti Lattari.

L'area è stata sequestrata. (ANSA).