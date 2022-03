Danza: balletto del San Carlo con 'I Maestri del XX secolo'

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Torna in scena da domani al 10 marzo il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer con un dittico, i Maestri del XX secolo che include due coreografie: Concerto di Kenneth MacMillan, concepita sul Concerto n.2 per pianoforte e Orchestra di Dmitrij Šostakóvič e Tema e Variazioni di George Balanchine, ideata sulla Suite per Orchestra n. 3 in sol maggiore op. 55 di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Dirige l'Orchestra del Massimo napoletano Hilari García. Lo spettacolo sarà in scena per otto recite.

La coreografia del primo è ripresa da Julie Lincoln, i costumi sono di Jürgen Rose e le luci di John B Read. Pianista solista è Sepp Grotenhuis.

Solisti in scena nei tre movimenti in cui è suddiviso il Concerto n.2 per pianoforte e Orchestra di Dmitrij Šostakóvič saranno: nel primo movimento Claudia D'Antonio e Salvatore Manzo, (Claudia D'Antonio si alternerà con Giorgia Pasini nelle recite dell'8 marzo, del 9 marzo alle 17 e del 10 marzo alle 21). Nel secondo movimento Luisa Ieluzzi e Stanislao Capissi che si alterneranno con Martina Affaticato e Ertugrel Gjioni (8 marzo ore 21; 10 marzo ore 17). Infine il terzo movimento vedrà protagoniste Chiara Amazio, Annalina Nuzzo (8 marzo ore 17; 9 marzo ore 17; 10 marzo ore 21) e Irene De Rosa (8 marzo ore 21; 9 marzo ore 21;). La seconda parte dello spettacolo dedicata a Balanchine, vede Maître de ballet e répétiteur Sandra Jennings, i costumi sono di Giusi Giustino. Solisti in palcoscenico Annachiara Amirante, Claudia D'Antonio (nelle recite dell'8 marzo alle 21, 9 marzo alle 17 e 10 marzo alle 21) e Luis David Valle Ponce. (ANSA).