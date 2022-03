Ucraina: Napoli; tra iniziative per profughi, pizza gratis

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - C'' è' anche la pizza gratis tra le tante iniziative che in questi giorni si stanno attivando a Napoli per ospitare al meglio i profughi provenienti dalle zone di guerra in Ucraina. E' l'iniziativa di Antonio Esposito, gestore di una pizzeria nei pressi del Teatro di San Carlo, che ha voluto partecipare alla rete di solidarieta' da giorni impegnata nella raccolta di aiuti e la sistemazione delle famiglie giunte in città. ''Ho pensato in particolar modo ai bambini - dice Esposito - quelli che ho visto sui giornali con le loro mamme arrivare a Napoli. E' a loro che mi auguro di donare un momento di gioia ". All'ingresso della pizzeria da oggi c' e' un cartello con i colori della bandiera giallo e celeste e la scritta in ucraino " Serviamo pizza gratis a tutti gli ucraini che a Napoli hanno trovato rifugio dalla guerra " " So che il mio e' un piccolo gesto - tiene a precisare Antonio - ma credo che ognuno, per quello che può' e sperando che la guerra finisca prima possibile, deve attivarsi per rendere questi giorni meno bui". (ANSA).