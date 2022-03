Parcheggio San Carlo: residenti, è riservato ai raccomandati

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - La zona pedonalizzata tra Palazzo Reale ed il Teatro San Carlo è tornata da oltre un anno ad essere un parcheggio, dove ogni tanto si affacciano anche parcheggiatori abusivi, proprio come nel 2015, quando il sindaco era De Magistris ed una serie di denunce portarono alla creazione dell'area pedonale".

Lo afferma un gruppo di residenti della zona di via Verdi e via San Carlo, in una lettera ai mass-media.

"Sui cartelli - aggiungono i residenti - c' è scritto 'area pedonale?, ma in realtà lo spiazzo è un parcheggio per raccomandati e privilegiati: dipendenti di Palazzo reale, e funzionari dei vicini uffici statali sui quali la Polizia Municipale chiude tutti e due gli occhi- Eppure , l' area è vigilata daltelecamere collegate con la centrale della Questura, ed in passato bastava sostare pochi minuti con l' auto per essere immediatamente raggiunti dalle forze dell' Ordine".- "Colpisce anche - concludono i residenti del centro di Napoli - il silenzio dei tanti difensori della 'legalità' e degli indignati a giorni alterni. Forse lasciano anche loro l' auto in sosta auto nella zona pedonalizata del Teatro San Carlo " (ANSA).