Mostre: Napoli 'Formelle' Via Crucis a S. Francesco di Paola

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Le 'formelle' della Via Crucis diventano arte digitale e contribuiranno a raccogliere fondi per l'Ucraina. Si inaugura domani presso la Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola in Piazza Plebiscito (ore 18,30) la mostra delle 14 formelle ufficiali raffiguranti i diversi momenti della Via Crucis che furono poste sulla Via Dolorosa a Gerusalemme nel 2019. Le opere, realizzate dalla Fonderia Artistica Bmn Arte di Verona e scolpite dall'artista Alessandro Mutto, prima del loro arrivo a Gerusalemme furono benedette in Vaticano da Papa Francesco.

Con Padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa che, presenterà il suo libro "La pandemia in Terra Santa: Diario di un francescano", atteso il Sindaco Gaetano Manfredi ed esponenti della Curia. Tra i relatori anche Fulvio Vinci, co-founder del progetto MoreNFT, piattaforma di compravendita di NFT (Not Fungible Token). Le 14 Formelle presentate in occasione di quest'evento che rimarranno presso la Basilica per oltre un mese, saranno, inoltre, riprodotte in digitale ed alienate sotto forma di NFT sulla piattaforma MoreNFT. E' la prima volta che una istituzione come la Terra Santa digitalizza in maniera ufficiale le sue opere attraverso lo strumento del NFT .

Le opere digitali (di cui è certificata la proprietà e autenticità) saranno prodotte da Francesco Ciardiello, che porta avanti una tradizione di famiglia da oltre 50 anni e che ha già lavorato alla realizzazione di numerose opere di proprietà dello Stato Vaticano e Arte Sacra internazionale .

Una parte del ricavato dalla vendita di tali opere sarà devoluto in beneficenza a supporto dell'emergenza ucraina. I fondi verranno inviati al Paese tramite Cryptocurrencies, modalità accettata ed anche promossa dalla stessa Ucraina per la ricezione degli aiuti umanitari. Un'altra parte sarà devoluta ai frati Francescani, per la salvaguardia del patrimonio artistico in Terra Santa. (ANSA).