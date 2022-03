Lavoro: incontro De Luca-Orlando su disoccupati e precari

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Incontro, oggi a Roma, tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed il ministro del Lavoro, Andrea Orlando: affrontata la problematica relativa alla platea di disoccupati di lunga durata e delle sacche di precariato storico presenti in Campania.

"Il presidente De Luca - si legge in una nota della Regione - ha rappresentato la peculiarità della situazione campana e richiesto l'attivazione di procedure di stabilizzazione attraverso un ruolo speciale ad esaurimento per i lavoratori idraulico forestali e per le quote residue degli LSU regionali".

Inoltre, "il presidente De Luca ha chiesto di individuare forme di incentivazione all'assunzione per la platea dei disoccupati di lunga durata". "Il ministro - sottolinea la nota - ha assicurato che gli uffici saranno impegnati a individuare le forme più utili allo sbocco occupazionale dei lavoratori".

