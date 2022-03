Francesco II di Borbone: studenti in gara per il Certamen

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Un Certamen storico sulla figura di Francesco II di Borbone (1836- 1894), ultimo re delle Due Sicilie, proclamato nel 2020 Servo di Dio dalla Chiesa, vedrà in gara gli studenti delle scuole superiori..

L' iniziativa è della Fondazione il Giglio- La prima edizione del " Certamen Historicum Neapolitanum" , aperto agli studenti del IV° e V° anno delle Superiori, si articola in due sezioni: - realizzazione di un elaborato scritto a carattere storico sulla figura del sovrano ; - - realizzazione di un video delle durata massima di 4' .

La prova scritta si svolgerà il 28 Marzo a Portici (Napoli), presso l' ICS "Carlo Santagata", nei locali del Plesso Caportano, ( ia Caportano, 14 bis - Portici) La Giuria del Certamen, che prevede premi per il primo ed il secondo classificato in ciascuna sezione è presieduta dalla Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie e composta dal prof. Miguel Ayuso (Universidad Comillas, Madrid) prof.ssa Carmela Maria Spadaro (Università Federico II, Napoli) prof.ssa Beatrice Novelli (Liceo De Sanctis, Salerno) Marina Carrese (Fondazione Il Giglio, Napoli).

Le iscrizioni al Certamen storico si effettuano on-line sul sito www.editorialeilgiglio.it. (ANSA).