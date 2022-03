Calcio: Napoli; Rrahmani,ora Milan ma 11 gare verso scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - "Con la Lazio è arrivata una vittoria importante per la classifica. In questo momento ogni gara ha il suo valore, siamo 3 squadre, forse 4, magari 5, per la vittoria dello scudetto. Sarà una guerra fino alla fine".

Esordisce così Amir Rrahmani, a 'Radio Kiss Kiss Napoli' dopo il successo a Roma e verso la sfida di testa della classifica con il Milan. Il difensore del Napoli però va con calma verso il sogno scudetto: "E' una parola che non pronunciamo tanto - spiega - dico la verità, perché è ancora presto, pensiamo solo alla prossima partita".

Partita contro i rossoneri domenica sera: "Ora siamo tranquilli e concentrati - aggiunge Rrahmani - per la prossima partita dobbiamo essere pronti. Non è l' ultima partita, il risultato è relativo. Saranno tutte importanti. Non abbiamo sfruttato l'occasione a Cagliari e volevamo riscattarci con la Lazio. Il gol di Fabian ci ha caricati. Ora viviamo una settimana pensando al Milan, ci stiamo allenando guardando avanti".

Per il difensore kosovaro la lotta per il titolo non è solo per il Napoli e le due milanesi: "Se l'Atalanta vince il recupero - dice - avrà gli stessi punti della Juve. Entrambe le squadre non sono lontane e ci sono 11 partite e 33 punti in palio. Può succedere di tutto. Noi vogliamo essere eroi come ha detto Spalletti , ma non puoi decidere tutto tu, quello che succede in campo non puoi mai saperlo". (ANSA).