Bruciano cassonetti con materiale di risulta in un cantiere

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - A Striano (Napoli) i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, la scorsa notte, sono intervenuti a via Provinciale Pataffio presso un cantiere che si occupa di lavori per la fibra ottica dove per cause ancora in corso di accertamento si era sviluppato un incendio di due cassoni contenenti materiale di risulta, plastica e ferro. le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. (ANSA).