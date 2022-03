Ucraina: profughi, insediata a Napoli la cabina di regia

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Si è insediata, a Palazzo di Governo, la cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Napoli e composta da rappresentanti del Comune di Napoli, del Consolato ucraino a Napoli, dei vertici delle forze dell'ordine, delle forze Armate e dei vigili del fuoco, delle Asl 1 Napoli Centro, 2 Nord e 3 Sud e delle diocesi di Napoli e Pozzuoli finalizzata a definire un quadro complessivo delle informazioni utili alla gestione dell'emergenza per un'organizzazione unitaria degli interventi e per monitorare il fenomeno.

Allo scopo di favorire la circolarità delle informazioni tra tutti i soggetti interessati all'accoglienza sono state definite apposite forme di comunicazione attraverso un sistema aggiornato in tempo reale.

Il Consolato ha generato un link, già operativo, al quale possono accedere tutti i cittadini ucraini in arrivo nel nostro ambito metropolitano registrando i propri dati e segnalando data, luogo, orario di arrivo, eventuali richieste alloggiative o la destinazione presso parenti o conoscenti.

I cittadini ucraini giunti sul nostro territorio saranno indirizzati presso il Residence dell'Ospedale del Mare ove l'ASL Napoli 1 ha già attivato il servizio di screening sanitario nonché il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che permette l'applicazione del diritto all'assistenza sanitaria. Sarà inoltre attivata, sempre a cura dell'ASL Napoli 1, una struttura mobile appositamente attrezzata posta nelle immediate vicinanze del Consolato ucraino adibita alle stesse finalità. In tali sedi saranno presenti h24 mediatori linguistici messi a disposizione del consolato ucraino il quale provvederà altresì a rilasciare il certificato consolare ai connazionali sprovvisti di documenti.

L'Asl Napoli 3 Sud, a sua volta, ha offerto la disponibilità del Centro sanitario di Portici per l'ospitalità di soggetti risultati positivi al Covid 19. (ANSA).