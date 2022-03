Abbandona rifiuti in strada, imprenditore denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Parti di mobili, pannelli ma anche cappe da cucina e telai in legno. Rifiuti che un 34enne di Quarto Flegreo aveva abbandonato in località Pozzonovo. Ma le segnalazioni prima e i video di telecamere nascoste dei carabinieri dopo, lo hanno incastrato. E così che per l'imprenditore è scattata una denuncia per abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.

Diverse le segnalazioni che erano arrivate ai militari di Qualiano, da qui l'appostamento anche con telecamere. L'uomo aveva lasciato sul ciglio della strada un grosso cumulo di rifiuti non pericolosi: l'area è stata sequestrata e adesso l'imprenditore, sotto la sorveglianza del Comune, dovrà farsi carico del ripristino dei luoghi. (ANSA).