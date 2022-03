Ucraina: 'no alla guerra', striscioni su deposito bus Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - ''No alla guerra, stop alle spese militari''. E' lo striscione che stamattina i dipendenti dell'Anm, l'Azienda napoletana mobilità, e dell'indotto hanno affisso all'ingresso del deposito dei mezzi in via Nazionale delle Puglie. I lavoratori hanno inoltre avviato una raccolta di aiuti per la popolazione e gli ospedali in Ucraina che necessitano - spiegano i lavoratori - ''ora più che mai di aiuti e di sostegno concreto''. I lavoratori rivolgono un invito ''a chi può'' di offrire il proprio contributo donando materiali e beni di prima necessità come vestiti pesanti, sacchi a pelo, generi alimentari a lunga conservazione, farmaci e materiale per il primo soccorso. Il punto di raccolta è stato allestito presso il deposito di via Nazionale delle Puglie. (ANSA).