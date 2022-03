Trasporti: Giovannini, nel 2026 Alta velocità Sa-Rc

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - "Nel 2026 sarà possibile viaggiare sulla nuova linea ferroviaria Alta Velocità che collegherà Salerno e Reggio Calabria". Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Enrico Giovannini, presentando a Napoli, nella sede della Regione, il "dibattito pubblico " sul progetto.

L' opera dispone di 36 miliardi per i prossimi 10 anni, già previsti nella legge di bilancio, ed è finanziata con il PNRR e con fondi nazionali. 3 miliardi e 300 milioni di investimenti sono destinati alla Campania.

"L' Alta Velocità - ha detto ancora Giovannini - sarà portata a 9 milioni di italiani, 6 dei quali residenti al Sud".

Per il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, l' Alta Velocità Sa-Rc "può essere la speranza di rinascita per un Sud che ha perso negli ultimi 15 anni un milione e 600 mila abitanti". (ANSA).