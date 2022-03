Torna a Procida nonostante il divieto di dimora, arrestato

(ANSA) - PROCIDA, 01 MAR - I Carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato stanotte per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi o oggetti atti ad offendere un 38enne del posto.

L'uomo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna nonché del divieto di dimora nel comune di Procida ma questo non lo ha fermato: il 38enne era a bordo di un traghetto proveniente da Pozzuoli ed una volta sbarcato i militi lo hanno notato e fermato.

L'uomo durante il controllo ha tentato di fuggire aggredendo i carabinieri e non è stato semplice per i militari bloccarlo e condurlo in caserma.

Nelle sue tasche gli è stato trovato un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Non è chiaro il motivo del suo ritorno sull'isola.

L'arrestato si trova attualmente in attesa di giudizio. (ANSA).