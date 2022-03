M5s: terminata udienza a Napoli su sospensione Statuto

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - La settima sezione del Tribunale Civile di Napoli (presidente Gian Piero Scoppa) si è riservato la decisione sull'istanza di revoca presentata dai legali del M5s in merito alla sospensione dello Statuto. L'udienza è iniziata alle 12,25 ed è durata circa due ore. Lo scorso 7 febbraio, il Tribunale, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 è stato modificato lo statuto del Movimento, votazioni che poi hanno portato Giuseppe Conte alla presidenza, carica prevista dallo stesso statuto.

A presentare il ricorso sono stati tre militanti, in rappresentanza di centinaia di iscritti, che pagarono le spese legali attraverso una raccolta fondi. (ANSA).