Lavoro: giudice reintegra delegato Fiom-Cgil licenziato

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - Il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Roberta Gambardella ha decretato la condotta antisindacale dell'azienda Getra Power spa, che ha lo stabilimento a Marcianise (Caserta), in relazione al licenziamento del delegato della Fiom-Cgil Massimiliano Basile, eletto rappresentante sindacale unitario nel luglio 2021 e licenziato pochi mesi dopo, nel dicembre scorso, salvo poi essere riammesso ma solo formalmente in azienda in seguito al provvedimento giudiziale. A darne notizia, nel corso di una conferenza stampa tenuta alla sede della Cgil di Caserta, il segretario generale della Camera del Lavoro casertana Matteo Coppola, il segretario della sigla dei metalmeccanici Fiom-Cgil Francesco Percuoco e l'avvocato del sindacato Raffaele Ferrara, che ha curato il ricorso al giudice; presenti anche il segretario di Fiom-Cgil Campania Massimiliano Guglielmi e i segretari di altre categorie, da Irene Velotti (Fillea-Cgil) a Enzo Bellopede (Filcams-Cgil). Per il giudice il comportamento della Getra è stato antisindacale per violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori e dell'articolo 14 dell'accordo interconfederale del 1966, che obbliga il datore di lavoro ad attivare una tavolo di conciliazione con il sindacato prima di trasferire o licenziare un delegato sindacale; tavolo che non è mai stato attivato dalla Getra prima di licenziare Basile.

Per il segretario generale della Cgil Matteo Coppola, "il licenziamento ha rappresentato un chiaro monito che la Getra ha voluto mandare agli altri lavoratori, affinchè non esercitino i loro diritti sindacali in una sigla autonoma come la Fiom-Cgil.

Ma alla Getra diciamo che siamo pronti a confrontarci, ma sempre tenendo ferme le nostre prerogative costituzionali". (ANSA).