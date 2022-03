Giovane di 21 anni ferito in lite in un bar a Volla

(ANSA) - PORTICI, 01 MAR - Un 21enne ha riportato lievi lesioni lacero contuse alla testa dopo essere stato aggredito in un bar a Volla (Napoli). L'episodio è avvenuto la scorsa notte intorno all'1. Qui i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme a quelli della Stazione di Volla, sono intervenuti per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione, all'interno del locale poco prima vi era stata una lite - le cui cause sono in corso di accertamento - nel corso della quale il giovane, incensurato, residente a Portici (Napoli) sarebbe stato aggredito e colpito alla testa con pugni da tre persone, poi allontanatesi. Subito dopo, all'esterno del bar, sarebbero stati esplosi due colpi di arma da fuoco verso la parte alta della porta a vetro dell'ingresso del bar, risultata danneggiata. Il 21enne è stato medicato all'Ospedale del Mare di Napoli. (ANSA)