Donna uccisa nel salernitano, è caccia all'ex

La vittima, Anna Borsa, sarebbe stata uccisa, secondo quando si apprende da fonti investigative, da un uomo all'interno di un negozio di via Tevere. I carabinieri stanno dando la caccia all'ex della donna, anche con l'ausilio di un elicottero che sta sorvolando l'area a bassa quota.

"Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma". Ad annunciarlo su Facebook, è il sindaco del comune salernitano, Giuseppe Lanzara, appresa la notizia della morte della trentenne Anna Borsa.

