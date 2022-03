Covid: via la mascherina, a Napoli ok da giovani e turisti

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - Da oggi niente mascherina obbligatoria in strada a Napoli, necessaria solo in caso di assembramenti, anche se tanti si proteggono la bocca con la sciarpa a causa del freddo. Le strade non sono affollate in una giornata fredda, nonostante il sole forte: "Erano già alcune settimane - spiega un lavoratore che cammina senza mascherina in Piazza Municipio - che la portavamo solo nelle strade affollate, da oggi ci sentiamo più liberi. Abbiamo fatto le tre dosi di vaccinazione, sono mesi che viviamo nella prudenza, ora possiamo permetterci un po' di libertà nell'ultimo freddo prima dell'arrivo della primavera".

Una scelta, quella della mascherina o no, che segue molto l'età media di chi frequenta le strade del centro. Di mattina sul presto molte persone anziane sono in giro per la spesa o per una passeggiata al sole, con la mascherina anche in strade non affollate: "Ormai ci siamo abituati - spiega una signora anziana nei pressi del mercatino vicino Piazza Nazionale - e la portiamo, noi anziani siamo più a rischio per il covid, conosciamo anche chi ci ha lasciato per questa malattia. Io la porterò ancora". Tutti con la mascherina tra le bancarelle dei mercatini in strada, di mattina sempre affollate e che quindi inseriscono nei napoletani la paura per il covid che esiste ancora.

In giro per la città i napoletani sotto i 50 anni si sentono invece pronti a liberarsi, anche nella strada pedonale di via Caracciolo, sul mare, che i napoletani vivono insieme ai turisti che con il sole ricominciano ad affollare il centro cittadino: "Godersi il sole di Napoli - spiega una turista lombarda - senza mascherina è perfetto, è un pezzo maggiore di una vacanza qui che stavamo spettando da alcuni anni e ora abbiamo deciso di farci. Bello che possiamo farlo respirando senza mascherina l'aria di questo mare e godendoci il sole". (ANSA).