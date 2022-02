Ucraina: a Napoli accoglienza in famiglie ed alberghi

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Si è tenuto presso il consolato ucraino di Napoli un tavolo operativo "per rispondere velocemente ed operativamente alla emergenza che il paese ucraino sta vivendo".

Il Comune di Napoli attiverà una serie di iniziative in stretto contatto con il Consolato: attivazione di uno spazio comunale di prima accoglienza; sensibilizzazione all'accoglienza gratuita presso famiglie private, b&b, alberghi, comunità per minori e strutture ecclesiastiche; supporto ed accompagnamento psicologico, legale e di mediazione culturale.

All'incontro erano presenti tra gli altri il console dell'Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, l'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, l'assessore al Verde e alla Salute Vincenzo Santagada, il deputato Alessandro Amitrano.

