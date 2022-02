Rifiuti Tunisia: Sra, sigilli dei container manomessi

(ANSA) - SALERNO, 28 FEB - "La 'Societa' Sviluppo Risorse ambientali' è pronta a rispondere di quello che c'è nei container chiusi con il sigillo apposto dai propri dipendenti in fase di spedizione dall'Italia. Solo di questi. Non di altri rifiuti" È quanto afferma l'impresa, in merito al rientro dei container provenienti dalla Tunisia, attualmente, sono bloccati in un terminal del porto di Salerno "La Sra non sarà 'l'agnello sacrificale' di chi, per coprire le proprie negligenze e reati, prova ad addebitare alla stessa le colpe di questa vergognosa vicenda", aggiungono gli avvocati Giorgio e Francesco Avagliano, legali dell'azienda autorizzata allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti, che ha sede a Polla (Salerno).

"La Sra ha inviato centinaia di comunicazioni a partire dal mese di gennaio 2020 e sino al mese di febbraio 2022 chiedendo alla Regione di verificare la presenza dei sigilli installati dall'azienda sui container ben due anni fa - proseguono i legali -. Ma nessuno ha mai ascoltato. E, una volta scaricati i container nel porto di Salerno, si è verificato quello che tutti temevano".

I legali, hanno denunciato che "i sigilli sono stati manomessi ed i container aperti in Tunisia" e "richiusi non si sa da chi , con sigilli non di Sra".

"Basti pensare al solo container numero 213, in esubero rispetto alla spedizione originale, contenente 'materiale bruciato',, senza alcuna analisi e miscelato dai tunisini, atto che già ne pregiudicherebbe la regolarità, secondo la legislazione internazionale".

per gli avvocati della "Sra" "il rientro sic et simpliciter dei container, senza caratterizzazione poteva essere disposto solo se i sigilli fossero stati gli stessi di quelli di invio. Ma così non è stato".

L'azienda ha fatto sapere che ha breve sarà depositata "l'ennesima querela per traffico illecito di rifiuti affinché la magistratura accerti realmente chi sia il vero responsabile del reato di traffico internazionale di rifiuti tra la Tunisia e l'Italia". (ANSA).