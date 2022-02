Rifiuti: impresa sequestrata dai Cc a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Un' impresa di smaltimento rifiuti in via Antiniana, a Pozzuoli (Napoli) è stata sottoposta a sequestro preventivo dai Carabinieri, che hanno denunciato il titolare, un 42 enne residente nel quartiere Soccavo, a Napoli, per ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti, I militari hanno individuato intorno all' azienda un giro illegale di conferimento di rifiuti speciali ed hanno denunciato una coppia di residenti a Pozzuoli di 59 e 41 anni, che stavano smaltando tre dissuasori in acciaio rubati proco prima da una concessionaria di auto.

I dissuasori, da 90 chili ciascuno, avevano un valore di mercato di 1750 euro.

La donna è stata anche segnalata all' INPS in quanto percepiva il reddito di cittadinanza.

Denunciati per smaltimento illecito di rifiuti anche un padre ed un figlio di Quarto Flegreo (Napoli) che con una "Ape car" stavano scaricando nel piazzale dell' azienda due metri cubi di rifiuti speciali pericolosi. L' automezzo è stato sequestrato.

(ANSA).