Rifiuti: controlli Polizia Locale in campo Rom, 4 denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Un' area verde di circa 2 mila metri quadrati adiacente al campo Rom del quartiere Poggioreale, a Napoli, trasformata in discarica da una vasta quantità di rifiuti abbandonati, è stata sequestrata dalla Polizia locale, al termine di un monitoraggio di alcuni giorni sull' insediamento Rom, che si trova nei pressi del cimitero di via del Riposo.

Quattro occupanti del campo Rom sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti e per occupazione abusiva dei moduli abitativi.

L' operazione è stata condotta dall' Unità di Tutela Ambientale della Polizia locale in collaborazione con la la Polizia ed il raggruppamento dell' Esercito impiegato nell' operazione "Terra dei Fuochi", Negli ultimi tempi , nei pressi del cimitero di via de Riposo, si erano intensificati l' abbandono e l' incendio di rifiuti speciali e pericolosi.

Due furgoni, che trasportavano rifiuti speciali, sono stati sequestrati, All' interno del campo Rom le forze dell' Ordine hanno identificato 110 persone che occupano i 34 moduli abitativi presenti.

Uno di essi era occupato abusivamente, da un soggetto già denunciato per abbandono di una grossa quantita di rifiuti speciali e pericolosi e dalla propria moglie.

Altri due moduli erano stati trasformati in depositi di rifiuti, ed uno di essi era stato interessato nei giorni scorsi da un violento incendio. (ANSA).