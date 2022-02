Napoli: Paipais, istituire il garante per l'infanzia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Nel cronoprogramma e nell'agenda politica di questa amministrazione non può omettersi il problema dell'emergenza minorile, Napoli deve poter dimostrare che il nostro territorio, con la sua libertà di scelta, le ampie opportunità e garanzie a tutela dei minori ed un efficiente ed efficace modello educativo, sia in grado di contrastare un percorso deviante". Lo sottolinea, in una nota, il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, del Movimento 5 Stelle, che oggi ha caldeggiato l'istituzione di un garante per l'infanzia e l'adolescenza cittadino, nel corso del suo intervento in Consiglio comunale.

"Napoli - ha aggiunto - istituisca un garante per l'infanzia e l'adolescenza o si coordini con l'Autorità nazionale e regionale affinché ci possa essere una cabina di regia tra i diversi attori sociali per intercettare iniziative a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e per evitare che il disagio minorile, soprattutto dei territori a rischio, possa tradursi in devianza. Questa potrebbe essere la strada".

Sull'ordinanza della movida Paipais ha chiarito in aula che "il provvedimento è pilota per fronteggiare l'emergenza, ma andrebbe riformata la chiusura anticipata di alcune attività di bar, in quanto la movida potrebbe spostarsi in altre zone non colpite dall'ordinanza e ci potrebbe essere solo un pregiudizio economico". (ANSA).