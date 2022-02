Movida:controlli Cc a Napoli, giovanissimi in possesso droga

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Controlli dei carabinieri nelle notti della Movida, a Napoli, in particolare nella zona del Vomero, a Chaiano e a San Carlo Arena.

I militari, con il supporto dei carabinieri del reggimento Campania, hanno setacciato le strade identificando 327 persone e controllando diverse attività commerciali; 2 gli arresti e 10 le persone denunciate a piede libero. Sono 15, invece, gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura di Napoli. Sono tutti giovanissimi e sono stati trovati in possesso di hashish o di marijuana. Non sono mancati i controlli anti Covid con 4 sanzioni elevate.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato 6 parcheggiatori abusivi che più volte nell'ultimo biennio sono stati sopresi nelle strade della movida durante l'attività illecita. Massima allerta anche per le abitazioni dei cittadini con i topi d'appartamento 'in agguato'. Denunciato a piede libero un 21enne di Sant'Anastasia trovato in giro per le strade del Vomero. I Carabinieri lo hanno perquisito e trovato in possesso di arnesi e chiavi atti allo scasso. Sullo scooter sul quale il giovane era bordo, una targa diversa da quella originaria. Analoga sorte per un 41enne del rione Traiano: anche lui aveva arnesi per lo scasso e anche lui se ne andava in giro su uno scooter con una targa diversa da quella legittima.

Attenzione alta nei confronti dei giovani, a tal fine l'uso del metal detector nei pressi delle stazioni metro: i carabinieri hanno denunciato così, a piede libero, un 26enne del centro trovato in possesso di un coltello a scatto. (ANSA).