Covid:Campania; contagi stabili intorno al 10%, 21 i decessi

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Sul fronte Covid si conferma il trend degli ultimi giorni in Campania con contagi stabili e terapie intensive in progressivo calo.

I dati: sono 1380 i positivi del giorno su un totale di 12.978 test effettuati per un indice di contagio pari al 10,63%, in leggero aumento rispetto al 10% registrato ieri. Quindici le persone decedute nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri sei decessi risalenti ai giorni scorsi ma registrati ieri.

In terapia intensiva i posti letto disponibili sono 752, mentre quelli occupati sono 45 (-2 rispetto al dato di ieri). I posti letto di degenza occupati sono invece 742 (-27 rispetto a ieri).

