A fuoco auto a Napoli, indagini dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Poco prima delle 6 i Carabinieri della compagnia di Bagnoli, nel percorrere via Guglielmo Marconi, sono intervenuti per l'incendio di un'auto nei pressi di una società di noleggio veicoli. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Le cause sono in corso di accertamento. (ANSA).