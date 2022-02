Ucraina:teatro Trianon Napoli illuminato con colori bandiera

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - Il teatro Trianon Viviani di Napoli testimonia la necessità della pace immediata a Kiev e la solidarietà per il popolo ucraino. Da stasera - si legge in una nota - il teatro della canzone napoletana esporrà all'esterno la bandiera della pace e il palcoscenico, prima di ogni spettacolo, sarà illuminato dai colori dell'Ucraina: il blu del cielo, che simboleggia la pace, e il giallo dei campi di grano che richiama la prosperità.

"È questa - spiega la direttrice artistica del teatro, Marisa Laurito - la testimonianza di solidarietà della dirigenza e dello staff del Trianon Viviani per il popolo ucraino sotto assedio».

"Ricordiamo anche la nostra vicinanza emozionale a Odessa - conclude Laurito - la città dove si ritiene che Eduardo Di Capua si sia ispirato per comporre la canzone più famosa del mondo 'O sole mio'". (ANSA).