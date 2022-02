Abusivismo edilizio e sicurezza lavoro, tre denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - Abusivismo edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro: servizio a largo raggio per i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia insieme ai militari del nucleo Ispettorato del Lavoro e del reggimento Campania nelle città di Agerola e Pimonte.

Durante le operazioni - identificate 62 persone e 37 veicoli - i Carabinieri hanno denunciato a piede libero una coppia di Agerola per aver costruito abusivamente, in un terreno di loro proprietà sottoposto a vincoli paesaggistici perché all'interno del paco regionale dei monti Lattari, un'abitazione di circa 100 metri quadrati. Il manufatto è stato sequestrato.

Denunciato a piede libero anche il titolare di un caseificio di Agerola. L'uomo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, aveva omesso la visita medica e la formazione dei dipendenti.

Per lui sanzioni penali e amministrative per un totale di 11mila euro. (ANSA).