Ucraina: De Luca, danni a Italia, serve solidarietà partner

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - "L'Italia e la Germania subiranno un danno più pesante rispetto ad altri paesi, soprattutto per le esportazioni. Noi siamo dipendenti dal gas russo, abbiamo la più pesante dipendenza energetica, poi insieme con la Germania siamo i paesi che esportano di più tecnologie meccanica di precisione in Russia. Le sanzioni economiche bloccheranno questi scambi commerciali". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb, che aggiunge: "Piena totale solidarietà con l'Alleanza atlantica e ai paesi occidentali ma dobbiamo anche porre ai nostri partner il problema".

"Voglio dire che siccome la realtà presenta un quadro diverso delle conseguenze delle sanzioni noi dobbiamo essere solidali nel momento in cui accettiamo tutti di mettere le sanzioni alla Russia ma dobbiamo essere solidali quando si tratterà di aiutarci tutti a reggere le difficoltà economiche - sottolinea - se noi dovessimo avere l'interruzione delle fornitura di gas ci dovrà essere un meccanismo di solidarietà di tutti i paesi occidentali". (ANSA).