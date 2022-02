Musei: MANN con Federico II, piattaforma web per la città

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Uniti per la rigenerazione urbana: nasce quartiereculturamann.unina.it, la piattaforma digitale che accompagna il percorso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e l'Università degli studi Federico II raccontando agli utenti, cittadini, studenti e turisti, i progetti comuni per la valorizzazione del territorio, a supporto di realtà produttive e artistiche , con particolare attenzione alla cura delle comunità. La piattaforma, presentata oggi nella sede centrale dell'Ateneo federiciano, rappresenta una summa ;delle attività svolte e in fieri: da extraMann, la rete che unisce circa quaranta siti culturali della città (oggi accessibile tramite app realizzata da City OpenSource) ai progetti che vogliono coinvolgere la Galleria Principe Umberto e l'Istituto Colosimo, fino al il circuito 'Negozio amico'. La collaborazione con Invitalia ha già generato uno sportello di ascolto e valorizzazione delle imprese culturali che può indirizzare e seguire l'iter di finanziamenti delle misure a disposizione.

Dalle queste esperienze è nato anche un volume sul 'quartiere della cultura', di Paolo Giulierini (direttore MANN), Daniela Savy e Francesco Bifulco (docenti all'Ateneo federiciano), Vittorio Fresa (Invitalia). "La nostra è una missione in primo luogo sociale: le sfide che ci attendono sono risolvibili soltanto grazie alla rete tra istituzioni e cittadini", ha detto Giulierini,ricordando 'la buona politica' che possono fare le istituzioni culturali.

"Il portale si arricchirà a breve anche di una app con itinerari per biciclette, dal Museo a Procida capitale della cultura passando per i campi Flegrei'' aggiunge Daniela Savy, che coordina il progetto OBVIA per la disseminazione dell'immagine del MANN.

Alla presentazione hanno partecipato per Unina anche i professori Sandro Staiano (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza), Antonio Pescapé (Coordinatore delegati Innovazione e Terza missione), Mita Marra, e Angelo Abignente.

La piattaforma è stata realizzata in collaborazione con i Servizi Educativi del MANN; frontend design e development Sintesi Studio. (ANSA).