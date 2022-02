'La Femminilità dipinta' al Museo Campano di Capua

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - 'La femminilità dipinta. Grazia carnale ed estasi mistica' è la mostra che si è aperta al Museo Campano di Capua, custode delle celebri, Matres Matutae.

L'esposizione realizzata con il contributo della Regione Campania, il sostegno della Provincia di Caserta e il patrocinio della città di Capua, a cura di Vincenzo De Luca, raccoglie oltre trenta opere appartenenti alla collezione della Fondazione De Chiara De Maio.

Fino al primo maggio si potranno ammirare 30 capolavori, dell'antico al contemporaneo, dedicati alla centralità della figura femminile anche quando iconograficamente si presenta defilata all'interno dell'opera. Si affiancano Luca Giordano, Filippo Vitale ed artisti per lo più ascrivibili al Seicento con opere di Amedeo Modigliani, Mimmo Rotella, Fernando Botero, Andy Wharol, Pablo Picasso, Schifano. "Sono veramente soddisfatta - afferma la presidente Rosalia Santoro - in 6 mesi non solo abbiamo trasformato il Museo Campano di Capua, ma abbiamo raggiunto un obiettivo storico, portare finalmente tra le preziose ed uniche collezioni di questo museo una mostra-evento di portata internazionale '' Santoro, che è anche vice presidente Scabec, ha sottolineato che ''con solo 150 mila euro di contributo straordinario ricevuto dalla Regione Campania, abbiamo realizzato tutti gli eventi , con enorme successo e risposta di pubblico.. Diventando Fondazione avremo modo di attingere a tanti contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni e sono certa che questo Museo diventerà davvero un punto di riferimento turistico e culturale importante del nostro territorio".

Tra le opere 'San Sebastiano e le pie donne' di Luca Giordano , 'Mosè salvato dalle acque' di Antiveduto Gramatica , di Filippo Vitale è il 'Martirio di Sant'Orsola', in mostra anche Marco Pino da Siena, Polidoro da Lanciano, Pedro Nunez del Valle, Francesco Guarini, Francesco Solimena." Esposte alcune sculture lignee di Madonne svestite dei primi del settecento. Due i documentari, interpretati da Francesco Paolantoni e Gigi Savoia (ANSA).