Aiuti a migranti e profughi, nuova iniziativa Cidisat

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - La C.I.Di.Sa.T. (Commissione Internazionale per il Diritto alla Salute e alla sua Tutela), organizzazione non governativa che ha sede a Napoli, presieduta da Raffaele De Rosa, ha avviato una nuova raccolta fondi per iniziative di solidarietà che si svolgeranno sia in Italia che in alcuni Paesi dell'Africa.I responsabili della C.I.Di.Sa.T. hanno sottoscritto con Giuseppe D'Avino, titolare del punto Conad di Somma Vesuviana, un protocollo di intesa per l'installazione di cassette per la raccolta fondi. Nei mesi scorsi con un'analoga iniziativa è stato assicurato l'invio di materiale sanitario e presidi chirurgici in Africa.

"Il nostro obiettivo è quello di portare aiuti laddove ci vengono richiesti., Guardiano con attenzione a quanti fuggono da miseria e fame, a coloro che sono costretti a lasciare le loro case per le guerre in atto ", spiega De Rosa.

La C.I.Di.Sa.T. ha provveduto, nei mesi passati, anche alla distribuzione di farmaci e presidi sanitari ad alcune persone indigenti del Napoletano. (ANSA).