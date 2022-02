Ucraina: lettera a console Napoli,pronti accogliere profughi

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - "Caro Maksym, Napoli, è la città dell'accoglienza per la sua storia e la sua cultura mediterranea non farà mancare sostegno e appoggio per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina". Il primo appello che arriva da Napoli è a firma del console generale onorario della Repubblica di Bulgaria, coordinatore nazionale Fenco (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) e presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale Gennaro Famiglietti.

L'appello è parte di una lettera inviata in queste ore al console generale dell'Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko.

"Libertà, democrazia e i diritti dei popoli sono valori che ci spingono a missioni di solidarietà che solo attraverso l'impegno e il legame che possono metter in campo la cultura e la diplomazia possono diventare concrete". (ANSA).