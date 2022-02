Omaggio a Lucio Dalla dalla Fondazione Bideri

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Un omaggio a Lucio Dalla nel decennale della scomparsa: la Fondazione Bideri celebra il cantautore bolognese pubblicando un podcast dedicato alla storia di Caruso, la canzone che ne testimonia la passione per la musica napoletana.

Affidato alla voce di Ida Di Martino, il podcast ripercorre la genesi del brano, a partire dall'avaria che, nel luglio del 1986, bloccò Lucio Dalla al largo di Capri, costringendolo ad una sosta forzata a Sorrento.

L'audio-racconto ripercorre quindi il suo soggiorno nella suite dell'hotel Excelsior Vittoria che aveva ospitato Enrico Caruso e si sofferma sulla storia ritenuta alla base della canzone, quella del grande tenore che, nelle settimane che precedono la sua morte, dà lezioni di canto ad una giovane sorrentina e forse se ne invaghisce.

Il podcast, poi, ricorda quanto Dalla fosse convinto del brano e quanto invece i suoi discografici, ma anche lo stesso Ron, fossero perplessi.

Infine, viene rievocata la partecipazione del cantautore al concerto che Pino Daniele tenne allo stadio Collana di Napoli il 27 settembre 1987: evento che fu una vera e propria consacrazione per la canzone nata "davanti al golfo di Surriento".

A fare da filo conduttore musicale dell'audio-racconto è la versione strumentale di Caruso realizzata da Ernesto Nobili per la Fondazione Bideri.

Intitolato "Caruso di Lucio Dalla, una canzone nata da un naufragio", il podcast è disponibile su Spotify, Spreaker e sulle principali piattaforme di audiolibri. (ANSA).