Dubai 2020: Missione con successo piccola industria Campania

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Si è conclusa con un esito largamente positivo la Missione Dubai promossa dal Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, in occasione di Expo 2020. Coordinata dalla Presidente del GPI Anna Del Sorbo, coadiuvata dalla Consigliera per l'Internazionalizzazione Gioia De Simone, la Missione ha visto la partecipazione di imprenditori dei settori moda, filiera alimentare, meccatronica, oreficeria, ict, servizi, cantieristica navale e impiantistica.

L'obiettivo, spiega l'ufficio stampa dell'Uniokne industriali, era di approfondire dinamiche di sviluppo, opportunità commerciali e di investimento offerte dagli Emirati Arabi Uniti.

Tra le tappe più significative della Missione le visite al Padiglione Italia di Expo Dubai 2020, ma anche l'incontro con l'Ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener, e con il Direttore e il Vice Direttore di Ice Dubai, rispettivamente Amedeo Scarpa e Alessandro Lamura, presso il ristorante Ecco Pizza e Pasta dell'imprenditore napoletano Giuseppe Esposito.

Gli industriali hanno avuto anche un confronto con la Community di Dubai Sustainable City, basata su nuovi modelli di gestione ambientale economica e sociale: dal cibo all'energia, all'acqua, alle modalità e tipologie di produzione, alla mobilità e ai rifiuti.

Nell'ambito della Missione, il Campania Digital Innovation Hub, rappresentato dal direttore generale Edoardo Imperiale, ha posto le basi per un accordo di collaborazione con lo Sharjah Research Technology and Innovation Park Free Zone (Srtip). A concludere la Missione, una Country Presentation degli Emirati Arabi Uniti, con Massimo Cugusi, Ceo Touché Consulting, Roberto Granello, General Manager di Kelmer Group e Kelmer Middle East, e con esperti di Internazionalizzazione e di Tax & Legal.

