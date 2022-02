Vandali in azione, danneggiano Teatro Gelsomino ad Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Vandali in azione danneggiano il Teatro Gelsomino di Afragola: le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno individuato il raid di due persone, secondo quanto riferiscono i responsabili della struttura che hanno consegnato i video alle forze dell'ordine. Danni alla porta d'ingresso, uffici a soqquadro, vetri rotti.

"Si tratta - denunciano dallo staff - di una ferita che si va ad aggiungere alla crisi che sta vivendo il comparto, in un quartiere che ha fatto della struttura un baluardo di cultura e aggregazione. Siamo certi che supereremo anche questo. Afragola non è questo, e noi continueremo nel nostro lavoro senza fermarci mai e sempre con lo stesso entusiasmo".

Il Teatro Gelsomino è stato rilanciato "con l'impegno e la determinazione di Gianluigi Osteri, manager della Gabbianella club, che in questi ultimi anni ha avuto in gestione la struttura promuovendo una serie di eventi". Tra gli altri "Al di là della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola", una r assegna di film documentari e di animazione, tavole rotonde, workshop, dedicati ai temi di architettura e urbanistica.

