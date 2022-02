Rainone nuovo presidente Ordine dei commercialisti di Nola

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Ampio consenso per la lista capeggiata dal nuovo presidente dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Nola Felice Rainone, 48 anni.

Una carica che 'torna' in famiglia: suo padre Pietro è stato infatti il primo presidente dell'Odcec nolano. "Sono fiero ed orgoglioso della larga vittoria conseguita con la lista da me capeggiata "Continuità ed Innovazione"", commenta Rainone, "I colleghi, con l'ampio consenso con cui mi hanno e ci hanno premiato, hanno chiaramente espresso apprezzamento per l'operato del Consiglio uscente, presieduto ottimamente dall'amico Domenico Ranieri, di cui sono onorato di aver fatto parte, i cui risultati in termini di buona e corretta amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, manifestando, così, apprezzamento per la logica della naturale alternanza tra colleghi al vertice della categoria, esaltandone la centralità in luogo delle individualità e velleità dei singoli".

Rainone si dice "conscio dell'onere che mi è stato affidato dai colleghi, con spirito di servizio, in "continuità" con l'operato della precedente consiliatura ma, allo stesso tempo, puntando costantemente sull' "innovazione". L'obiettivo è di intercettare tempestivamente i repentini cambiamenti del contesto socio economico in cui operiamo provando a tramutarli in opportunità, sì da concorrere ad assicurare la centralità e la riconoscibilità nell'ambito della società civile e delle istituzioni della figura e del ruolo del "dottore commercialista", quale presidio di competenza, legalità e giustizia sociale. Ringrazio ancora una volta tutti i colleghi per la fiducia riposta nella mia persona e nella mia squadra, a cui va il mio sentito ringraziamento per il decisivo contributo al successo elettorale. Un abbraccio alla mia famiglia che mi ha costantemente supportato e sopportato in queste lunghe settimane preelettorali. Infine un pensiero a mio padre già primo presidente di questo prestigioso Ordine professionale che mi appresto a rappresentare". (ANSA).