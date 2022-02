Musei: a Napoli un Carnevale per bimbi nel segno dell'arte

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Per i più piccini un Carnevale al Museo nel segno dell'arte: tra i burattini a Capodimonte, alla caccia al tesoro al MANN o al 'Ballo a Corte' di Palazzo Reale. I musei napoletani si preparano al fine settimana che porterà fino al martedì grasso con un calendario di appuntamenti per tutta la famiglia Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, da sabato 26 febbraio fino al 1 marzo (ore 11.00 alle 13.00) Roberto Vernetti porta il suo "Teatro dei burattini" sotto i porticati della Reggia. Sabato c'è anche il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron 'Objetsinanimés, avez-vous donc une âme?/Oggetti inanimati, avete un'anima?' . Domenica 27 febbraio i servizi educativi propongono la visita per bambini "Alla scoperta dei capolavori di Capodimonte" a cura di Vincenzo Mirabito , con musica del M° Rosario Ruggiero, che nel Salone delle Feste illustrerà il pianoforte ai più piccoli, per tutti mappa e gadget (eventi in con Musicapodimonte e Amici di Capodimonte).

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con Coopculture organizza 'Ti conosco mascherina' domenica 27 febbraio (ore 11,20) una 'caccia al tesoro' alla ricerca di maschere all'interno delle opere nelle sale che i bambini dovranno individuare, memorizzare, anche con l'aiuto di un cellulare e il coinvolgimento delle famiglie. In laboratorio si riprodurranno le maschere in cartoncino o terracotta e un archeologo spiegherà origini e significati. Nel circuito extraMann, Le Scalze organizza il XVII Carnevale Sociale di Montesanto (1 marzo, dalle ore 15).

A Palazzo Reale torna un evento amatissimo: la visita spettacolo in costume, favola reale con interventi teatrali che si terrà nel salone d'Ercole per una esperienza ideata da Le Nuvole con Casa del Contemporaneo in collaborazione con la direzione di Palazzo Reale (al 26 febbraio al 1 marzo, ore 10, 12, 15, 17).

Si tratta di un vero e proprio invito alla corte di Napoli e saranno Ferdinando e Carolina ad accogliere adulti e bambini (che potranno intervenire in costume). Gli storici dell'arte con i loro racconti faranno immergere i partecipanti nella vita quotidiana dei Borboni). Tutte le info per partecipare sui canali social e i siti web dei musei e degli organizzatori.

