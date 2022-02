Barcellona-Napoli: Catalani con 300 tifosi al seguito

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Saranno 300 circa i tifosi che seguiranno il Barcellona a Napoli per la gara di ritorno dei 16/esimi di Europa League in programma domani sera alle 21 a Fuorigrotta.

Le prime avanguardie sono arrivate stamattina insieme alla squadra, che alloggia in un albergo del lungomare di via Partenope.

Per la Questura di Napoli, non si tratta di una partita a rischio, considerata l' assenza di precedenti tra i gruppi del tifo organizzato e quanto accaduto una settimana fa a Barcellona, dove sia prima che dopo la gara al Camp Nou non ci sono state tensioni tra le due tifoserie.

Il servizio d' ordine predisposto .- fanno sapere fonti della Polizia - sarà quello abitualmente previsto per le gare internazionali.

La capienza dello stadio "Dieg Armando Maradona", autorizzata al 75%, è di 42 mila spettatori., La vendita dei biglietti è molto sostenuta ed è possibile che si arrivi al tutto esaurito.

