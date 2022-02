Schiaffo bidello a studente dopo lite per fumo nei bagni

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Tensione nel liceo di Napoli Giuseppe Mazzini tra un bidello e alcuni studenti, fino ad arrivare a uno schiaffo dell'operatore scolastico nei confronti di uno dei ragazzi. L'episodio è avvenuto sabato scorso ed è stato rilanciato oggi dal consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli, mentre il preside ha riferito il caso agli uffici scolastici regionali.

L'episodio, apprende l'ANSA, è cominciato nei bagni dove il bidello ha rimproverato i ragazzi per aver fumato, avvertendo l'odore delle sigarette. Gli studenti hanno negato e da qui si è sviluppata una lite fino al ceffone dato dal bidello a uno degli studenti, momento che è stato ripreso da un altro dei giovani con lo smartphone. Il dirigente del Mazzini, Stefano Zen, è andato oggi negli uffici regionali a riferire dell'accaduto, dopo aver trasferito il bidello a mansioni che non compartano contatti diretti con gli studenti.

"Ci hanno inviato un video - dichiara Borrelli insieme a Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde della Municipalità Vomero-Arenella, dove ha sede il liceo - in cui si vede un uomo, che a detta degli studenti sarebbe un bidello, che aggredisce una persona, che sarebbe uno studente. Per questa ragione abbiamo inviato una comunicazione al dirigente scolastico per capire se fosse a conoscenza dell'episodio e se siano stati presi provvedimenti. Se ciò che è stato denunciato venisse accertato e confermato, si tratterebbe di un fatto molto grave per il quale chiediamo seri provvedimenti. La violenza, per qualsiasi ragione, va sempre condannata". (ANSA).