Niente vetta per il Napoli, a Cagliari finisce 1-1

Si sapeva che la trasferta cagliaritana contro la squadra dell'ex Mazzarri non sarebbe stata facile, ma i tifosi confidavano in uno scatto d'orgoglio che riportasse il Napoli in testa alla classifica, in condominio con il MIlan, approfittando dei passi falsi delle milanesi.

Invece finisce 1-1, un punto a testa, e per come si era messa la partita il Napoli può essere soddisfatto di aver evitato la sconfitta, rimontando comunque un punto sull'Inter. Il primo tempo al Sant'Elia finisce a reti bianche, poi i padroni di casa segnano al 58' con Pereiro con un tiro laterale da fuori area.

Un paio di minuti dopo il Cagliari fallisce il raddoppio e continua a pressare: Spalletti risponde allo svantaggio mandando in campo Ounas, Fabian e Osimhen. Proprio lui fa il miracolo, all'87', colpendo di testa su cross di Rui e mandando in rete.

