Napoli: Manfredi, Patto evita dissesto, finanze in sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - 'Quello che presenteremo al Governo è un piano articolato che sicuramente mette in sicurezza le finanze del Comune ed evita il dissesto con tutte le conseguenze molto gravi che questo porterebbe: dal non pagamento dei creditori, alla liquidazione delle partecipate, alla svendita del patrimonio''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale in cui la Giunta illustrerà all'aula il così detto 'Patto per Napoli', il piano dell'amministrazione per poter aderire al provvedimento di sostegno del Governo, previsto nella Finanziaria, per i Comuni capoluogo di Città metropolitane in gravi condizioni economiche e finanziarie. Manfredi ha spiegato che il Piano è ''un intervento molto strutturato, basato essenzialmente sul miglioramento della riscossione e sulla valorizzazione del patrimonio. È un'occasione storica per Napoli per rimettere a posto le casse del Comune ed è la precondizione per poter creare realmente sviluppo''. (ANSA).