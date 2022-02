Crolla vecchio edificio nel Casertano, nessun ferito

(ANSA) - CASERTA, 21 FEB - I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti nel comune di Falciano del Massico (Caserta) a causa del crollo parziale di un vecchio edificio di due piani. Sul posto la squadra del distaccamento di Mondragone e il nucleo U.S.A.R. ( Urban Search And Rescue), specializzato nelle ricerche di persone sotto le macerie, che non hanno però trovato feriti, in quanto l'unica persona residente era assente al momento del crollo. Sono stati controllati anche gli edifici vicini, che sono stati dichiarati inagibili. (ANSA).