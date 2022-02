Covid: Campania, 14 vittime in 48 ore

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Sono 2.320 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.880 test esaminati. Il tasso di incidenza è all'11,67%, in discesa rispetto al 12,36 di ieri.

Quattordici le vittime nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono sette decessi registrati in ritardo dai giorni precedenti.

Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (55), mentre quelli in degenza risalgono a quota 984 (+13). (ANSA).